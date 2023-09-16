غرق شاب في بحر شبين الكوم بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية من انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث شبين الكوم بغرق شاب داخل بحر شبين الكوم.

بانتقال قوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وتبين أن الغريق يدعي " م.ا " ١٥ سنة ومقيم الحي القبلي بمدينة شبين الكوم، حيث تبين نزوله للاستحمام ببحر شبين الكوم وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة فلقي مصرعه غرقا.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.