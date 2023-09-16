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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الحرب العالمية الثالثة بدأت.. وزعيم كوريا الشمالية يدعم روسيا

بوتين
بوتين

قال الدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحرب العالمية الثالثة بدأت، مشيرًا إلى أن زعيم كوريا الشمالية أكد في موسكو أنه يدعم حرب روسيا ضد تكتل الشر، وأن بلاده متضامنة مع روسيا الآن وفي المستقبل.

وأضاف في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" أن كوريا الشمالية ستزود روسيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية وقذائف مضادة للدبابات ومسيرات متقدمة جدًا.

وأكد أن ما نشهده حاليًا هو تغير جوهري في العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أيضًا حدوث هذا التغير في العلاقات الروسية الصينية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتابع: "نشهد حربًا عالمية مختلفة وغير مباشرة في العالم الآن، روسيا وكوريا الشمالية تؤكدان أن ما يحدث هو حرب من قبل الغرب ضد روسيا"، معتقدًا أن الأسلحة والقذائف التي ستزود كوريا الشمالية روسيا بها يمكن أن تغير مجرى الحرب تكتيكيًا في الأشهر المقبلة خاصة بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني.

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