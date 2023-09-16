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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: 1878 سيدة استفادت من خدمات حملة «حقك تنظمي»

فاعليات حملة حقك
فاعليات حملة حقك تنظمين

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" موضحًا أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ عدد 1878 سيدة على مستوى المحافظة.

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وأضاف أن الحملة شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.. كما تم تقديم عدد 2774 وسيلة تنظيم أسرة للمنتفعات وبلغ عدد المنتفعات الجدد 368 منتفعة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في عدد 5 إدارات صحية بالمحافظة وهي "النجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام"، والتي استمرت لمدة 5 أيام من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري.
وتوجه "سالم" بالشكر لإدارات تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية والتثقيف الصحي ومركز المعلومات وجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة على الجهد المبذول.

 

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