مين العريس .. أميرة سعودية تعلن خطبتها في بث مباشر | شاهد

أعلنت الأميرة السعودية أضواء بنت فهد آل سعود، عن خطبتها من الأمير عبد الله، وذلك عبر بث مباشر بمنصة "تيك توك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو البث، حيث كانت الأميرة أضواء والأمير عبد الله في بث مباشر مع منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة.

وقالت منال الحسن "صارت واضحة اسمحوا لي"، لتسمح لها الأميرة والأمير بإعلان الخطبة.

وأضافت منال الحسن: "خلنا نقول مبروك يا جماعة للأمير عبدالله والأميرة أضواء الله يتمم لهم على خير ادعو لهم".

جدير بالذكر أن الأميرة أضواء تشغل منصب رئيس تنفيذي للمنظمة العربية لدعم المواهب، وعضو في مركز "مستشارك"، ورئيسة جمعية "الأصايل للإبداع والفن التشكيلي".