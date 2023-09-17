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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتنياهو: إيران تنتهك التزاماتها النووية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم إيران "بانتهاك التزاماتها" في سعيها للحصول على أسلحة نووية، بعد أن أعلنت طهران إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ قال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "إسرائيل لا تتفاجأ من تحركات إيران، التي تثبت أنها مستمرة في انتهاك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن إيران أبلغت بقرار منها إلغاء اعتماد العديد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم، فيما أدان جروسي قرار طهران، ودعا الحكومة الإيرانية للعدول عن قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة استغلت أجواء مجلس المحافظين لأغراضها السياسية الخاصة في محاولة لطرح مطالب إضافية وبهدف تدمير أجواء التعاون بين إيران والوكالة".

وامتنعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضمة إلى الاتفاق النووي المعقود عام 2015 (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) عن تقديم مشروع قرار يندد أمام مجلس محافظي الوكالة بعدم تعاون إيران هذا الأسبوع، لكنها دفعت لإصدار "إعلان مشترك" يحض طهران على "التحرك فورًا" لحل المسائل العالقة.

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