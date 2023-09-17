توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الصداع النصفي

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يُعتقد أنها يمكن أن تُسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، وقد لا تؤثر هذه الأطعمة على جميع الأشخاص بنفس الطريقة.. إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يُشتبه في أنها قد تسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص:

1. الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة على مادة الـ "التيانين" والتي يُعتقد أنها قد تؤثر على الأوعية الدموية وتسبب الصداع النصفي.

2. الأطعمة المحفوظة: مثل اللحم المدخن والمشتقات اللبنية المُعبأة بالمواد الحافظة، قد تحتوي على مواد كيميائية مثل النتريتات والنيترات التي يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

3. الأطعمة المالحة: الأطعمة ذات الكميات العالية من الملح قد تؤدي إلى زيادة الضغط الشرياني وتسبب الصداع النصفي في بعض الحالات.

4. الأطعمة المُحتوية على الغلوتين: بعض الأشخاص يعانون من حساسية للغلوتين أو القمح، وقد يعانون من الصداع النصفي عند تناول هذه الأطعمة.

5. منتجات الألبان: الأشخاص الذين يعانون من حساسية من منتجات الألبان قد يشعرون بالصداع النصفي بعد تناول هذه الأطعمة.

6. المشروبات الكحولية: الكحول قد يتسبب في التوسع الوعائي وتحفيز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

يُوصى بتتبع نظام غذائي منتظم وصحي ومحاولة تحديد العوامل المحتملة التي تسبب الصداع النصفي لديك عن طريق تجربة الحد من تناول هذه الأطعمة ومراقبة الاستجابة الخاصة بجسمك. إذا كنت تعاني من صداع نصفي مزمن أو متكرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العوامل الغذائية المحتملة وخيارات العلاج المناسبة.