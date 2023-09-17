حارس مرمى الزمالك ينتقل لنادي الترسانة

انتقل عمر أسامة عبدالكريم حارس مرمي نادي الزمالك مواليد 2001 إلي صفوف نادي الترسانة بالقسم الثاني في صفقة انتقال حر.

وجاء انضمام عمر نجل أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي، لنادي الترسانة بعد اللعب في صفوفهم على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال مسابقة 2022-2023

الزمالك في إفريقيا

تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

وسجل أرتا سولار هدف التقدم في بداية الشوط الثاني بأقدام جابريل دادزي.

وأحرز أرتا سولار الثاني في الدقيقة 60 من تسديدة قوية بأقدام دواليه محمود البيه.

ونجح الزمالك في الإستحواذ على مجريات الشوط الأول بدون خطورة.

أهدر يوسف أوباما هدف محقق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36 بعدما مررر الجزيري الكرة له ولكن سددها ضعيفة ويحرم الزمالك من هز الشباك.