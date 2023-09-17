رئيس مدينة القصير يشرف على حملة إزالة مخالفات البناء في المناطق الشمالية

قاد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، حملة إزالة مخالفات بناء في مناطق الشمالية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة إزالة أي مخالفات بنائية تعيق خطة التطوير الجارية.

جاءت هذه الحملة بهدف توسيع الشوارع والقضاء على أي بناء غير ملتزم باللوائح والتنظيمات المحلية، بهدف توفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين. وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن المخالفات تتعلق بوجود سلالم خارجة عن حدود التصميم الرسمي للمنازل في المنطقة، حيث بلغت مساحة هذه المخالفات حوالي 30 مترًا تقريبًا في 5 حالات مختلفة.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام الحكومة المحلية بتنفيذ التخطيط العمراني والتطوير الشامل للمدينة، وضمان الامتثال للأنظمة والتنظيمات البنائية، وذلك بهدف توفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.