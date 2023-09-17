أرمينيا تكشف عن قرب اتفاق سلام مع أذربيجان

كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنينيان، أنه من المحتمل توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان بحلول نهاية العام، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أفادت في وقت سابق، أن زعيمي أرمينيا وأذربيجان يعتزمان الاجتماع في أكتوبر المقبل.

وقال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، إن أذربيجان قدمت مقترحات جديدة لاتفاق سلام بين البلدين، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

على جانب آخر، تكثف واشنطن جهودها لحل الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في ناجورنو كاراباخ مع تصاعد التوترات بين أرمينيا وأذربيجان.

ويعمل المسؤولون الأمريكيون على مدار الساعة لإيجاد حل مستدام للحصار الذي تفرضه أذربيجان على حوالي 120 ألف شخص من سكان منطقة ناجورنو كاراباخ.

وأعرب مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراراً وتكراراً عن قلقهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل ناجورنو كاراباخ، التي تضم سكاناً أرمنيين انفصلوا عن أذربيجان قبل عقود.

ومع ذلك، أغلقت باكو ممر لاتشين، وهو رابط بري بين ناجورنو كاراباخ وأرمينيا والذي يستخدم لنقل الأدوية والغذاء وغيرها من الضروريات.

وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الشهر الماضي أذربيجان على إعادة فتح ممر لاتشين و"التمسك بالتزاماتها الدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء والصحة والتعليم والحياة".