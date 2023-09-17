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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محميات البحر الأحمر تواصل مراقبة سلوك أسماك القرش بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

 يواصل باحثو محميات البحر الأحمر، بإشراف الخبيرة الدولية، مشروع مراقبة سلوك أسماك القرش في منطقة "قطعة ابورماد" قبالة سواحل مدينة الغردقة.

 يأتي هذا بعد أيام قليلة من اصطياد سمكة قرش وتركيب جهاز حساس على بطنها، ثم إعادتها إلى المياه بهدف التتبع والرصد عبر الأقمار الصناعية.

تستهدف هذه الاختبارات ثلاثة أنواع من أسماك القرش، والتي يعتقد أنها مسؤولة عن حوادث مختلفة في البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة وفقًا للإحصائيات المحلية والدولية.

تشمل التدريبات كيفية استخدام وتركيب الأجهزة بأمان لرصد سلوك الأنواع المستهدفة وتقدير أعدادها وتنوع أحجامها في منطقة الغردقة، بالإضافة إلى تحديد معامل الخطورة والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام.

تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في البحر الأحمر وتهدف إلى فهم أفضل لسلوكيات أسماك القرش وأسباب تغيرها على مدار الفصول. تشمل الدراسة تحليل البيانات التي يتم جمعها من خلال الحساسات التي تم تركيبها على الأسماك، مما سيساعد في تقديم معلومات هامة للمحافظة على هذه الأنواع في المياه المصرية.

 

محميات البحر الأحمر سلوك أسماك القرش الغردقة الاقمار الصناعية البيئة البحرية

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