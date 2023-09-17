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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وسط البحث عن حلول.. التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

كوارث متلاحقة تضرب العالم بلا هوادة يوما بعد آخر، وهذا يزيد معاناة الملايين في مختلف أنحاء العالم والتغيرات المناخية باتت متهماً رئيساً لأغلب هذه الأزمات.

وعرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "وسط البحث عن حلول.. التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي".

أبرز التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم 

ووفقاً للتقرير، فإن أزمة الجفاف تعتبر أحد أبرز التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم، وهي الأزمة التي أثرت على نحو مباشر على قطاع الزراعة في مختلف المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها محصول الأرز الذي ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما بعد القيود التي فرضتها الهند على صادراتها من هذا المنتج.

وأفاد  التقرير بأن الهند تمثل 40% من صادرات هذه المادة الغذائية في العالم، وبحسب تحليل معهد بيزنس مونيتور إنترناشيونال للأبحاث، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقطاع ما يصل إلى 8% من الصادرات العالمية للأرز خلال العام المقبل، ما يكشف عن مدى انعكاس التغير المناخي مستقبلا على إمدادات الأغذية في العالم. 

 

التغيرات المناخية الأمن الغذائي العالمي قطاع الزراعة القاهرة الإخبارية التغير المناخي

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