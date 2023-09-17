بطائرة خاصة.. محمد رمضان يستعد لتكريمه فى «الموريكس دور»

نشر الفنان محمد رمضان فيديو، وهو ينزل من طائرته الخاصة، بعد أن وصل لبيروت، إستعدادًا لتكريمه فى مهرجان "الموريكس دور" الذى يقام اليوم .

وعلق محمد رمضان: "وصلت اليوم بيروت لإستلام جائزة أفضل ممثل عربي من مهرجان الموريكس دور عن شخصية جعفر العمدة ، الحمدلله.

جعفر العمدة

ويذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" شارك ماراثون رمضان الماضي، وكان من بطوله محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى. – جوهر

وحصد مسلسل "جعفر العمدة" جائزة أفضل عمل درامي لهذا العام 2023، وفاز النجم محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل دور أول، والفنانة الكبيرة هالة صدقي على جائزة لجنة التحكيم عن دور "صفصف" الذي قدمته فى المسلسل.

أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور عام 2022

وكان من أبرز المكرميين فى حفل موريكس دور لعام 2022، الفنانة إلهام شاهين وحصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"، وأيضًا الفنانة ماغي بو غصن عن المسلسل اللبناني الشهير للموت الجزء الأول والثاني ، بصفتها أفضل ممثلة لبنانية.

ونال أيضًا النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرىًا من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22