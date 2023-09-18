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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشروع “هارب” السري| هل تسببت أمريكا في زلزالي تركيا والمغرب المدمرين؟.. تفاصيل القصة

حقيقة ارتباط زلزال
حقيقة ارتباط زلزال المغرب بمشروع هارب الامريكي

زلزال مصطنع أم طبيعي؟.. حالة من الجدل أثيرت بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب منذ عدة أيام قليلة، وتحديدًا في جبال الأطلس الكبير، وبلغ قوته 7 ريختر، وتسبب الزلزال في وقوع دمار شامل في البلاد، وفقدان عدد من المباني التراثية العريقة، ليعد هذا الزلزال الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى.

ومع تعدد الزلازل في الفترة الماضية، طرح البعض سؤالًا “هل هذه الزلازل طبيعية أم مصطنعة؟”، وذلك لربط البعض حدوث الزلازل بمشروع "هارب H.A.A.R.P" الأمريكي، وكونه المتسبب في افتعال هزات الأرض والزلازل التي ينتج عنها الكثير من الكوارث.

وعلي الرغم من تأكيد العلماء علي أن ظاهرة الزلازل طبيعية، ولا يمكن أن تكون مصطنعة بأي شكل، إلا أنه تداولت النظريات حول اصطناع الزلازل والكوارث الطبيعية بمشروع هارب الاميركي، فما هو مشروع "هارب H.A.A.R.P" الامريكي؟

مشروع هارب

مشروع "هارب" "H.A.A.R.P" الأمريكي، هو برنامج الشفق القطبي النشط العالي التردد، ويعتمد علي إرسال عالي الطاقة مع الإشعاع الكهرومغناطيسي منخفض التردد، ويحتوي مشروع هارب على 180 هوائيا موزعة على مساحة 14 هكتارا، تنبعث منها موجات لاسلكية عالية التردد وتصل إلى الغلاف الجوي السفلي للأرض.

وتعود فكرة مشروع هارب، للعالم الأميركي من أصل صربي نيكولا تيسلا، وتم أبتكار برنامج هارب الامريكي بغرض تحليل الغلاف الأيوني والبحث في إمكانية تطوير وتعزيز تكنولوجيا المجال الأيوني، لأغراض الاتصالات اللاسلكية والمراقبة.

اسهامات مشروع هارب

ويساهم مشروع هارب الامريكي، في تغيير المناخ من خلال قصف الغلاف الجوي بشكل مكثف بأشعة عالية التردد، وتحويل الموجات منخفضة التردد إلى كثافة عالية، ويقدر مشروع هارب علي تعديل المجال الكهرومغناطيسي للأرض والسيطرة على الطقس والمناخ.

ويذكر أنه طرح المشروع على مجلس الشيوخ في عام 1990، وتمت الموافقة عليه ليبدأ العمل عام 1993، ولكن تم ايقافه عام 2015.

علاقة مشروع هارب بالزلازل

وعقب زلزال المغرب المدمر، ربط البعض حدوث الزلزال الأخير بزلزال تركيا المدمر، ليتساءلوا عن صحة الزلازل كونها طبيعية ام اصطناعية، وحقيقة ارتباط تلك الزلازل بمشروع هارب الامريكي.

ويأتي ذلك لاعتقادهم بأن هذا المشروع قادر علي تغيير المناخ، وإذابة الجليد في القطبين واللعب بطبقة الأوزون، والذي قد يتسبب في حدوث زلزال أو تسونامي.

حقيقة زلزال المغرب

ولكن الحقيقة أن زلزال المغرب هو زلزال طبيعي وليس مصطنع، وحدث الزلزال نتيجة عن حركة الصفائح التكتونية تحت سطح الأرض، وكان مركز الزلزال جبال الأطلس الكبير، علي بعد 100 كم جنوب مراكش، ولا يوجد أي دليل كونه زلزال مصطنع.

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