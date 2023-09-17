اختفاء وزير الدفاع الصيني.. محللون: اضطرابات في رجال الرئيس تنشر المخاوف بشأن دبلوماسية بكين

أدي اختفاء وزير الدفاع الصيني، وهو الأحدث في سلسلة من الاضطرابات في المناصب العليا في البلاد، إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن حكم الرئيس شي جين بينج، حيث تتفوق الحملة الأمنية الداخلية على المشاركة الدولية.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن تزايد عدم القدرة على التنبؤ يمكن أن يؤثر على ثقة الدول الأخرى في قيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أفادت رويترز يوم الجمعة أن وزير الدفاع لي شانغ فو، الذي غاب عن اجتماعات بما في ذلك اجتماعات مع نظيره الأجنبي واحد على الأقل منذ آخر مرة شوهد فيها في أواخر أغسطس، يخضع للتحقيق في تهم فساد في المشتريات العسكرية.

واختفى وزير الخارجية الجديد تشين جانج دون أي تفسير يذكر في يوليو، وهو نفس الشهر الذي جرت فيه إعادة تنظيم مفاجئة لقوة الصواريخ النخبة في الجيش، والتي تشرف على الترسانة النووية الصينية.

وبينما يركز شي، القائد الأعلى للصين، على الداخل، فقد أثار القلق بين الدبلوماسيين الأجانب هذا الشهر بتغيبه عن قمة مجموعة العشرين في الهند، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها عن اجتماع زعماء العالم خلال العقد الذي قضاه في السلطة.

وفي مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة، يدعو بعض الدبلوماسيين والمحللين إلى إلقاء نظرة فاحصة على الطبيعة الحقيقية لنظام شي جين بينج.

وقال درو طومسون، المسؤول السابق في البنتاغون الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع: 'هناك حاجة إلى تقييمات واضحة الرؤية. هذه ليست مجرد مسألة ما إذا كانت الصين شريكا أو منافسا، بل هي مصدر لمخاطر اقتصادية وسياسية وعسكرية'. باحث في جامعة سنغافورة الوطنية.

وقال طومسون إنه بسبب الافتقار إلى الشفافية المحيطة بالتغييرات، كانت هناك تفسيرات مختلفة معقولة 'وهذا يغذي أزمة الثقة التي تختمر حول الصين'.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق يوم السبت.

وفيما يتعلق باختفاء وزيرة الدفاع لي والتحقيق فيها، قالت متحدثة باسم الوزارة للصحفيين يوم الجمعة إنها ليست على علم بالوضع. ولم يستجب مجلس الدولة ووزارة الدفاع لطلبات التعليق.

منذ تعيينه في مارس/آذار، أصبح لي الوجه العام للدبلوماسية العسكرية الصينية المتوسعة، حيث أعرب عن قلقه إزاء العمليات العسكرية الأميركية خلال مؤتمر أمني رفيع المستوى في يونيو/حزيران، وزار روسيا وبيلاروسيا في أغسطس/آب.

وكان من المتوقع أن يستضيف اجتماعا أمنيا دوليا في بكين في أكتوبر تشرين الأول ويمثل جيش التحرير الشعبي في اجتماع لقادة الدفاع الإقليميين في جاكرتا في نوفمبر تشرين الثاني.

ومع تفشي الفساد منذ فترة طويلة في الجيش الصيني ومؤسسات الدولة، يعتقد بعض المحللين والدبلوماسيين أن حملات شي لمكافحة الفساد تمثل عمليات تطهير سياسية في جميع أنحاء الحزب الشيوعي.

وقالت هيلينا ليجاردا، كبيرة المحللين في معهد ميركاتور للدراسات الصينية في برلين: 'بغض النظر عن السبب، فإن الشعور بإمكانية استمرار حدوث ذلك يمكن أن يكون له تأثير على ثقة الجهات الفاعلة الأجنبية في التعامل مع نظرائها الصينيين'.

إن انتفاضة لي غير عادية بسبب سرعتها وقدرتها على الوصول إلى النخب التي اختارها شي جين بينج بعناية.

وقال ألكسندر نيل، المحلل الأمني ​​المقيم في سنغافورة، والزميل المساعد في منتدى المحيط الهادئ البحثي في ​​هاواي: 'كل هذا مفاجئ ومبهم للغاية. شيء واحد يمكننا رؤيته الآن هو أن القرب لا يعني المحسوبية في عالم شي'.

وعلى الرغم من أنه ليس في منصب قيادي مباشر، إلا أن لي يعمل في اللجنة العسكرية المركزية المكونة من سبعة أشخاص برئاسة شي، وهو أحد أعضاء مجلس الدولة الخمسة في الصين، وهو منصب وزاري يفوق رتبة الوزراء العاديين. ويعتقد بعض الباحثين أنه مقرب من الجنرال تشانغ يوشيا، الذي يترأسه في اللجنة وهو أقرب حليف لشي في جيش التحرير الشعبي.

وتجنب لي، الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه في عام 2018 بسبب صفقة أسلحة مع روسيا، اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر شانغريلا ديالوغ الأمني ​​​​في سنغافورة في يونيو، حيث كانت المصافحة بمثابة أقرب تفاعل بينهما.

ويحرص أوستن ومسؤولون أمريكيون آخرون على استئناف المحادثات رفيعة المستوى بين الجيشين بسبب التوترات الإقليمية. لكن بكين تقول إنها تريد من واشنطن أن تكون أقل حزما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويقول مبعوثون إقليميون إن تعميق الدبلوماسية العسكرية الصينية أمر حيوي، خاصة مع الولايات المتحدة ولكن أيضًا مع القوى الأخرى، حيث تنشر الصين بشكل متزايد قوات حول تايوان - الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي التي تطالب بها - وعبر الأجزاء المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وقال أحد الدبلوماسيين الآسيويين إنه إذا كان مصير لي 'يعكس تركيز شي على الداخل بشكل متزايد، فهو ليس بالأمر الجيد بالنسبة لأولئك منا الذين يريدون قدرا أكبر من الانفتاح وخطوط الاتصال مع الجيش الصيني'.

وقال عالم السياسة جا إيان تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية، إنه بما أن جيش التحرير الشعبي لديه مستوى غير مسبوق من الاشتباكات العسكرية مع قوات جنوب شرق آسيا هذا العام، فإن التغييرات السريعة الأخيرة في بكين 'تثير التكهنات وبعض المخاوف بشأن استمرارية السياسة'.

'من المرجح أن يلفت التغيير العسكري في هذا الوقت الانتباه، نظرا للنشاط المتزايد لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان وبحر الصين الشرقي، فضلا عن النشاط شبه العسكري المتزايد في بحر الصين الجنوبي، لأن مثل هذه الأعمال تخلق وقال تشونغ: 'المخاطر المحتملة للحوادث والتصعيد والأزمات'.