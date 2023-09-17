ليبيا: انهيار المباني بدرنة تسبب بتلوث المياه.. ولن نتجاوز حجم الكارثة بوقت قصير

قالت الهيئة الليبية للإغاثة، اليوم الأحد، إن انهيار البنية التحتية في درنة تسبب بتلوث المياه في المدينة.

وحسب قناة “الشرق” السعودية، قال الهيئة الليبية للإغاثة، إن “فرق الإنقاذ تواصل انتشال الجثث في درنة”، مضيفة أنها “تبذل جهودا كبيرة كي لا تنتقل ليبيا من كارثة مناخية لكارثة صحية”.

وأضافت: “لن نتجاوز حجم الكارثة في وقت قصير وسنحتاج فترة طويلة”.

وتواصل فرق الإنقاذ وأجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف القتلى والمفقودين جراء كارثة الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب البلاد منذ أسبوع، في وقت تتضارب فيه أعداد ضحايا الفيضانات.

وتفاوتت تقديرات الخسائر البشرية الناجمة عن فيضانات ليبيا بحسب المصادر، حيث تتراوح من ثلاثة آلاف إلى أكثر من 11 ألف قتيل، فأعلن وزير الصحة في حكومة ليبيا عثمان عبد الجليل في آخر حصيلة أوردها السبت عن 3252 قتيلًا، لكن الأمم المتحدة قالت إن الحصيلة قد تصل إلى أكثر من 11 ألفًا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ناسبًا هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.