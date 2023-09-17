إصابة توفيق .. شوط أول سلبي بين بيراميدز والجيش الرواندي

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي والمقامة بينهما في ذهاب الدور ٦٤ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء الشوك الأول قويا بين الفريقين وحاول بيراميدز هو شباك الفريق المنافس لتسهيل مهام مباراة العودة بالقاهرة وتعرض أحمد توفيق لاعب بيراميدز للإصابة وشارك بدلا منه بلاتي توريه.

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ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجو صامويل - فخري لاكاي