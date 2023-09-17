استشاري العلاج النفسي: كل حالات التخلص من حياتها افتقدت الإحساس بالأمان

أكدت اسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي، أن كل الحالات التي اقبلت على الإنتحار، أفتقدت إلى الإحساس بالأمان، مشيرة إلى أن الإنتحار قد يكون أسباب اجتماعية ونفسية.

وقالت أسماء علاء الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن من يقبل على الإنتحار يعاني من الهشاشة النفسية، مؤكدا أن قرار أن التخلص من التفكير ومحاولات الإنتحار يحتاج إلى قوة ووعي.

وتابعت استشاري العلاج النفسي، أن فكرة الإنتحار لا تعني أن الشخص بعيد عن الإيمان بالله، ولكن الإنتحار يأتي نتيجة الإضطرابات النفسية والإكتئاب الحاد.

التعرض لتلك الإضطرابات

وأشارت أسماء علاء الدين إلى أن المرض النفسي يمكن السيطرة عليه، وعلاجه، مؤكدة أن الإضطراب النفسي خلل في العلاقات والعمل، ويمكن لأي شخص التعرض لتلك الاضطرابات.