استشاري علاج نفسي: العنف الأسري قد يؤدي إلى الانتحار.. فيديو

أكدت دكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي ، أن العنف الأسري قد يؤدي الى الانتحار ويسبب مشاكل نفسية عديدة، لما له من مخاطر كبيرة.

وقالت أسماء علاء الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن العلاقات الأسرية الايجابية تمنع العنف الأسري

وتابعت استشاري العلاج النفسي، أن الأذى النفسي قد يكون أخطر من العنف الجسدي، خاصة أن العنف النفسي كيف سيتم تقنينه، خاصة أنه غير ملموس.

الأمر يعد للتنشئة

وأشارت أسماء علاء الدين إلى أن هناك بعض السيدات يقمن بضرب أزواجهن، مؤكدة أن الأمر يعد للتنشئة

