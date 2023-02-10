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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاج نفسي: العنف الأسري قد يؤدي إلى الانتحار.. فيديو

دكتورة أسماء علاء
دكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي

أكدت دكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي ، أن العنف الأسري قد يؤدي الى الانتحار ويسبب مشاكل نفسية عديدة، لما له من مخاطر كبيرة.

 

وقالت أسماء علاء الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن العلاقات الأسرية الايجابية تمنع العنف الأسري

 

وتابعت استشاري العلاج النفسي، أن الأذى النفسي قد يكون أخطر من العنف الجسدي، خاصة أن العنف النفسي كيف سيتم تقنينه، خاصة أنه غير ملموس.

 

الأمر يعد للتنشئة

وأشارت أسماء علاء الدين إلى أن هناك بعض السيدات يقمن بضرب أزواجهن، مؤكدة أن الأمر يعد للتنشئة
 

العلاج النفسي العنف الأسرى الإنتحار العلاقات الأسرية الايجابية الأذى النفسي

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