اقبال كبير علي معارض اهلا مدارس بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلًا مدارس في مراكز المحافظة المختلفة، وتقوم بتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء من على كاهل الأسر وأولياء الأمور.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على ضرورة التوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

من جانبه أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على استمرار إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، وسد العجز في كافة التخصصات المختلفة بالمدارس، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لضمان جاهزية كافة المدارس قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال إنه تم تكريم 4 من معلمين المحافظة من جانب إحدى المؤسسات العلمية بمسابقة مدرس مصر والقائد الفعال لعام 2023 .



وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم تكريم كل من وفاء محمد عبلة مدير مدرسة بولاق الرسمية للغات، بالمركز الأول بمسابقة القائد الفعال، وايمان ربيع صفيان ابراهيم بمدرسة اللغات الرسمية بالخارجة، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ومحمد رمضان خضر بمدرسة موط الرسمية للغات الفائز بالمركز الثانى على مستوى المحافظة، هناء محمد عبدالسلام مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة، الفائز بالمركز الثالث على مستوى المحافظة، وذلك بمسابقة مدرس مصر.