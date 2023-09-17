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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غادة الضبع: قرارات الرئيس السيسي انفراجة للطبقة المتوسطة.. وتحمل أبعادا مهمة

النائبة غادة الضبع،
النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب

وصفت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت علي هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد بمحافظة بني سويف، بـ"التاريخية".

وقالت النائبة غادة الضبع، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف تعتبر قرارات تاريخية، وتعكس رؤيته في دعم المواطن المصري رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أشارت عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إلى أن قرارات الرئيس ستكون بمثابة انفراجة لأحوال المواطنين وتحديدا من أبناء الطبقة المتوسطة الذين كانوا يعانون خلال الفترة الماضية.

وواصلت غادة الضبع :"أعتقد أن تزامن هذه القرارات مع افتتاح بعض المشروعات القومية في إحدي محافظات الصعيد يحمل أبعاد هامة وعديدة، أهمها أن الدولة تعمل على كل الملفات والقضايا بشكل متوازي  تسعى نحو تحقيق أكبر وأفضل النتائج منها لمصلحة المواطنين، ولا شك أن الإعلان عن هذه القرارت في إحدى محافظات الصعيد يعكس رؤية الرئيس التي تمتد لكافة ارجاء الجمهورية دون تمييز او اهمال خاصة في صعيد مصر الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة".

الرئيس المشروعات المتوسطة بني سويف المشروعات القومية سوهاج الصعيد

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