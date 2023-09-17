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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبسة البريانى

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل كبسة الرز البرياني..
 

المقادير:

دجاجتان منزوعتا الجلد ومقطعتان
3 علبة لبن زبادي
2 حبة بصل
5 فصوص ثوم
البهارات [ قرفة ، قرنفل ، هيل ، كسبرة ، شطة حمراء ، زعفران ]
3 كاس رز

الطريقة:

1- يتبل الدجاج باللبن الزبادي مع قرفة وقرنفل وهيل وملح ويترك لمدة ساعة
2- تحمر بصلتين متوسطتين الحجم مقطعتين شرائح حتى تصبح ذهبية اللون ويوضع عليه الثوم ثم يـرفع مــن على النار ويصفى من الزيت
3- يوضع نصف البصل في قدر ويضاف إليه مسحوق الكسبرة والملح والشطة الحمـراء مع ملعقة من الزيت ثم توضع عليها خلطة الدجاج ويوضع الجميع على نار هادئة حتى ينضج
4- يسلق الرز نصف سلق ثم توضع طبقة من الرز فوق خلطة الدجاج وفوقها نصف البصل المتبقي ثم توضع طبقة رز أخرى ويوضع عليها الزعفران بعد أن يحل بالماء ويغطى جيداً ويترك على نار هادئة
5- يقلب القدر على صحن دائري وتزين باللوز والزبيب والفلفل الأخضر.
وبالعافية..

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