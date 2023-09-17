محافظ الإسكندرية: معرض أهلا مدارس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا مدارس 2023"، بأرض المعارض كوتة بمنطقة الأزاريطة، بالتنسيق بين وزارة التموين والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضمان توافر المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة، لمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وفي كلمته أكد الشريف على تكاتف جميع قطاعات الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التي تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، حيث تحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين

وعقب الافتتاح تفقد الحضور، المعرض، الذي يضم كبرى المكتبات ومحلات بيع الأدوات المدرسية، بنسبة تخفيضات ما بين 20 إلى 30٪، بالإضافة إلى محلات الملابس والأحذية والشنط، وبعض شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، متمثلة في شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.