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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية بالمؤتمر الدولي لمستشفى نيل الأمل: ندعم إنشاء هذه الصروح لخدمة المواطنين

مؤتمر مستشفى نيل
مؤتمر مستشفى نيل الأمل

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل" للرعاية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية، أول مستشفى متخصص بالمجان في مصر وإفريقيا لجراحات أطفال الاختلافات الخلقية.

وفي كلمته، قدم المحافظ الشكر، لكل من ساهم في إقامة هذا الصرح العظيم، مؤكدا أنه على أتم استعداد لتسهيل أي طلبات مقدمة لإنشاء مثل هذه الكيانات، لخدمة أبناء الإسكندرية.

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ومن الجدير بالذكر؛ أن المستشفى مدرج بقائمة المشروعات القومية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

واستقبل المستشفى منذ بدء تشغليه منذ عامين، أكثر من 41 ألف كشف، وأجريت به أكثر من 2000 عملية جراحية، ما بين عمليات “قلب مفتوح، وجراحة عمود فقري، وعظام، ومخ وأعصاب”، ويستمر المؤتمر في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك، بحضور كل من، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وكرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور صابر وهيب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد عبد الملاك مدير عام المستشفى.

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