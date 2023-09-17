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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتخفيضات تصل لـ30% .. "غرفة الإسكندرية" تفتتح معرض أهلاً مدارس

صدى البلد

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، معرض أهلاً مدارس 2023 ، اليوم الأحد بأرض كوتة، بحضور اللواء هشام حسني حسن رئيس أركان المنطقة الشمالية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن المعرض يضم كافة احتياجات الطلاب في موسم المدارس، ويعرض منتجات جيدة الجودة، بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.


وأضاف أن التحفيضات تتراوح بين 20 و30% على المنتجات المعروضة، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي.


وأشار إلى  أن هناك ٤٧٠ معرضًا على مستوى محافظات الجمهورية، وما يزيد عن ٣٠٠ سيارة متنقلة للقرى والمناطق البعيدة، في إطار التضامن بين المجتمع المدني والقوات المسلحة والقطاع العام والخاص.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكاتف جميع قطاعات الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التي تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

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