يوسف فوزى: طلبت تجسيد شخصية رجل مصاب بمرض الشلل الرعاش وأصبت به

كشف الفنان يوسف فوزي، أنه مصاب بمرض الشلل الرعاش، معقبا:" الحمد لله".

أوضح يوسف فوزى، خلال لقائه مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه خلال مشواره الفنى، طلب من أحد المخرجين تمثيل شخصية مصابة "بمرض الشلل الرعاش حتى قبل إصابته به بسنوات عديدة".

مرض شلل الرعاش

أوضح الفنان القدير، يوسف فوزى أنه أصيب بمرض شلل الرعاش بعد 9 سنوات ، من لعب شخصية “رجل مصاب بنفس المرض”.



وأشار الفنان يوسف فوزى، إلى أنه تزوج 4 مرات، ويحب زوجته الموجودة معه حاليا بصورة كبيرة، لأنها اهتمت به وباولاده من زوجته التي سبقتها.