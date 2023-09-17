يده ترتعش ويتحدث بصعوبة.. علامات تقدم السن تظهر على الفنان يوسف فوزي

التقى برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية نهال طايل، مع الفنان القدير يوسف فوزي.

وظهر الفنان القدير يوسف فوزي، وعلامات تقدم العمر تظهر عليه، حيث ظهر في البرنامج، “ويداه ترتعشان، ويتحدث بصعوبة”.

كان يعمل في الخارج

وأوضح يوسف فوزي، أنه في بداية حياته، كان يعمل في الخارج، وعاد إلى مصر وافتتح مطعما، ومن ثم اتجه للفن.

وكان الفنان يوسف فوزي، قد أكد أنه اعتزل العمل الفني نهائيا؛ بسبب المرض، لافتا إلى أنه كان حتى وقت قريب، يتلقى عروضا للعمل، لكنه يرفضها، داعيا لمصر بالأمن والأمان.