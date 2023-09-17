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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم ولاية نيو مكسيكو تقلل من القيود المفروضة على حيازة الأسلحة

حاكمة ولاية نيو مكسيكو
حاكمة ولاية نيو مكسيكو

أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام (ديمقراطية) أنها عدلت أمرها المثير للجدل الذي يحظر الأسلحة النارية في عاصمة الولاية، ويقصر نطاقه الآن على حدائق المدينة.

وأعلنت غريشام فرض حظر على جميع الأسلحة النارية - المفتوحة والمخفية - داخل مدينة ألبوكيرك وما حولها في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرة إلى موجة من جرائم العنف في المدينة.

قوبلت الخطوة الأولية بانتقادات واسعة النطاق من كلا الحزبين السياسيين. كما تعهدت سلطات إنفاذ القانون المحلية بعدم تطبيق هذا الإجراء. وأوقف قاض اتحادي الأمر يوم الأربعاء.

استخدمت غريشام أمر طوارئ الصحة العامة لمواصلة هذه الخطوة.

وقالت إن التغييرات الجديدة تواصل الجهود المبذولة للحد من العنف المسلح في المدينة. وبدلاً من حظر الأسلحة النارية في جميع الأماكن العامة، يحظر الأمر الآن الأسلحة في الحدائق العامة والملاعب.

وقالت غريشام في بيان يوم الجمعة: “سأواصل الضغط للتأكد من أننا جميعًا نستخدم كل الموارد المتاحة لوضع حد لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه بالسرعة التي تستحقها”. 'لن أقبل الوضع الراهن، لقد طفح الكيل'.

يتضمن الإصدار الجديد من الأمر أيضًا أقسامًا لزيادة عدد الموظفين في السجون المحلية وتوفير الموارد لمراكز علاج إدمان المخدرات والكحول.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تغييرات الأمر ستكون كافية لتجنب استمرار الحظر من المحاكم الفيدرالية.

وأضافت جريشام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “أحترم قرار القاضي بشأن النظام العام الأخير، لكنني لم أنتهي بعد من القتال من أجل حماية سكان نيو مكسيكو”.

الأسلحة النارية العنف المسلح المحاكم الفيدرالية حالة الطوارئ الصحية انتقادات واسعة ولاية نيو مكسيكو لوجان غريشام

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