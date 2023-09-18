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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحول الأمر لكارثة.. أم تنخدع بجمال عين طفلتها الزرقاء.. تفاصيل

ام تنخدع بجمال عين
ام تنخدع بجمال عين طفلتها ليصبح هذا الامر كارثة كادت تفقدها

تبين أن العيون الزرقاء الكبيرة والجميلة لدى طفلة هي أحد أعراض حالة تسبب العمى.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  أصيبت لويز بيس، 34 عاماً، بالذهول عندما وُلدت أريتريا بعيون زرقاء كبير - وهي سمة لم يمتلكها أي شخص آخر في العائلة.

كان الغرباء يمدحون يمدحون جمال عين الطفلة وهذا هو الأمر الذي أحبته لويز.

ام تنخدع بجمال عين طفلتها ليصبح هذا الامر كارثة كادت تفقدها بصرها 

ولكن في ستة أشهر ، تحولت إحدى عيون أريتريا إلى "حليبي" وأي ضوء يسلط على اعينها يسبب لها الالم والصراخ.

قيل لويز وشريكه كونور بيس ، 29 عامًا ، إنها تعاني من حالة شديدة من الجلوكوما الخلقية الثنائية - وهي خلل وراثي شهدت ضغطًا شديدًا ومتزايد على العصب البصري - وتحتاج إلى جراحة عاجلة.

أجرت أريتريا ، التي تبلغ من العمر الآن 10 أشهر ، عملية جراحية لمدة أربع ساعات في مستشفى برمنغهام للأطفال ، في يونيو لتخفيف الضغط-لكن اختبارات المتابعة أظهرت أنها فشلت.

 خضعت لعملية جراحية ثانية الشهر الماضي أغسطس  ووالديها ينتظران النتائج.

العمى طفلة

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