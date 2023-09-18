الإيرادات العامة: 45 مليون مواطن يستفيدون من قرارات السيسي الأخيرة

كشف أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، العدد الإجمالى لكل المستفيدين من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف أمس، مشيرا إلى أن تقدر بحوالي 40 أو 45 مليون.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، ان هذا رقم كبير من الشعب المصري يستفيد من القرارات، متابعا أن قرارات الرئيس السيسي تأتي ضمن مجموعة من الحزم للتخفيف عن المواطنين.



واكمل أن إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في اكتوبر.



وأوضح أحمد السيد، أن زيادة حجم الاعفاء الضريبي يستفيد به الموظف في القطاع الحكومي والخاص، والزيادات في الأسعار شهدت في المقابل مضاعفة زيادات غلاء المعيشة وهذه الزيادة الرابعة خلال سنتين،