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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتهم المتظاهرين ضد التعديلات القضائية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وإيران

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، المتظاهرين ضد "التعديلات القضائية" التي تتبناها حكومته، بأنهم "يتعاونون مع أعداء إسرائيل، مثل إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد جاءت تصريحات نتنياهو قبل مغادرته متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستجري زيارته لعدة أيام وسط حراسة مشددة بسبب تظاهرات ستنظم من قبل يهود أمريكا ضده.

وقال نتنياهو إن "تنظيم الاحتجاجات داخل وخارج إسرائيل، الهدف منه تدمير سمعتها"، مضيفا: "كل ذلك لن يمنعني من تمثيل إسرائيل ببراعة وبالطريقة الأفضل لجميع مواطنيها".

وأشار إلى أنه خلال وجوده في نيويورك سيلتقي بالعديد من زعماء دول العالم بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيبحث معه قضايا تتعلق بتوسيع التطبيع وما وصفه بـ "العدوان الإيراني" في المنطقة.

التعديلات القضائية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متظاهرين إسرائيل إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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