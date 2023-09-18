رفع الرمال المتراكمة بمدارس قرى الحسنة بشمال سيناء استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، عدد من القرى لرفع الرمال من المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023..2024 م ..حيث تم زيارة قرية الغرقدة ..حيث تم تفقد المدارس لتجهيزها لاستقبال التلاميذ قبل بدء الدراسة ،بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث شملت الجولة متابعة لأعمال رفع وإزالة الرمال المتراكمة داخل وبمحيط مدرسة جبل الحلال الابتدائية والإعدادية بعد أن غطتها الرمال خلال الفترة الماضية نتيجة التقلبات الجوية

وقد تم دفع اللودر الخاص بمجلس المدينة لإزالة ورفع جميع التجمعات الرميلة من داخل المدرسه الابتدائيه بالكامل وجاري إستكمال الأعمال بالمدرسة الاعدادية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة ،أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة استعدت مبكرا لبدء العام الدراسي الجديد ، من خلال عدة اجتماعات وجولات ميدانية بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التنفيذية بالمدينة، للوقوف على جميع السلبيات داخل المدارس بقرى مركز ومدينة الحسنة والعمل على معالجتها .

أعمال الصيانة:

وأكد علي الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة ببعض المدارس قبل بدء العام الدراسي

وضرورة تكثيف أعمال حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة أي إشغالات بمحيط المدارس، والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية .



مشيرا، أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة لا تدخر جهدا للنهوض بالعملية التعليمية والإرتقاء بها باعتبارها من أهم أولويات قطاعات التنمية الشاملة.