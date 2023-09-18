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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مستشار نائب رئيس جنوب إفريقيا يزور العلمين الجديدة ويتفقد معالمها

صدى البلد

قام الدكتور تشيلديزى راتشيتانجا، المستشار الخاص لنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون التخطيط والتوسع العمرانى، والوفد المرافق له، بزيارة تفقدية إلى مدينة العلمين الجديدة، لبحث سبل التعاون، والتعرف على جانب من التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ومسئولو جهاز المدينة.

وفي مستهل زيارته للمدينة، تم استقبال مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمقر جهاز المدينة، وتقديم شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها بها، بجانب عرض فيلم تسجيلى عن بدء أعمال تنفيذ مدينة العلمين الجديدة ومراحل تطورها والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالمدينة، وتوضيح كيف تحولت من صحراء جرداء لواحدة من المدن السياحية والترفيهية والسكنية الكبرى في مصر.

ثم انتقل مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، للقيام بجولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة استهلها بمنطقة الأبراج الشاطئية، مروراً بالكباري والبواغيز ثم المدينة التراثية، وكذا الممشى الشاطئي الخاص بالبحيرات والمنطقة الترفيهية، وعددٍ من المشروعات الأخرى بمدينة العلمين الجديدة.

وعقب الجولة التفقدية، أشاد الدكتور تشيلديزى راتشيتانجا، والوفد المرافق له، بسرعة الإنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، وجودة الأعمال المنفذة والتشطيبات.


وفي ختام الزيارة، تقدم أعضاء وفد جنوب إفريقيا، بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.


جدير بالذكر أن المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، تضم  حوالي 15 برجاً يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة، كما يجرى بالمدينة تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتُطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

كما أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة التراثية حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات) بجانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الدارج عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط، أو مدينة أبراج.


 

التجربة المصرية الداون تاون الجولة التفقدية التوسع العمراني العلمين الجديدة

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