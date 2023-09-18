جوي ترفع اسم مصر وتتوج ببطولة أفريقيا في لعبة الشطرنج| شاهد

قالت جوي روماني، بطلة إفريقيا للشباب فى لعبة الشطرنج تحت عمر الـ18، إنها بدأت لعبة الشطرنج منذ عمر الخمس سنوات، مشيرة إلى أن اللعبة لفتت نظرها جدا وتحدثت مع والدها ليتم تعليمها، معقبة: “أشتغل بابا معي فى الأساسيات وعندما رأي أني أستطيع التعلم بسرعة عمل معي كثيرا حتي اليوم وجابلي مدربين متخصصين فى تلك اللعبة”.

ومن جانبه، أضافت روماني لبيب، والد جوي، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كان لديه خطة واضحة مع زوجته لتدريب ابنتهم، وكانت تلك الخطة هي تنمية قدراتها العقلية وهم الذكاء والإبداع، وتم تعليمها العزف على الموسيقي منذ عمر العامين ونصف.

وتابع أنها أيضا تعلمت الرسم بكل تفاصيله، وفازت بمراكز على مستوي الجمهورية، وبالتالي ساعدها على لعب الشطرنج.