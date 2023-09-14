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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلة أفريقيا في الشطرنج: الموهبة وحدها لا تكفي.. والجزائر أصعب منتخب واجهته|فيديو

جوي روماني
جوي روماني

أكدت جوي روماني الفائزة بالمركز الأول في بطولة أفريقيا للشطرنج، أنها لم تفكر في النتيجة حتى لا تتعرض للمزيد من الضغوطات، موضحةً أنها تدربت واجتهدت قبل انطلاق البطولة بشهر. 


وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية: «صممت على تقديم أفضل أداء، أما بالنسبة للنتيجة فهي من عند الله، ومدربي كان يحرص على أن أتأمل حتى يكون مخي بلا أفراغ». 


وتابعت: «عملت اللي عليّ واجتهدت، الشطرنج يعتمد على الفنيات بنسبة 50% والحالة النفسية بنسبة 50% التي تجعلني أتعامل مع المختلف، وأصعب منتخب واجهته كان الجزائر، ونحن لدينا ريادة في أفريقيا ونحن أفضل فريق، أما الجزائر فهو ينافسنا». 


وأكدت، أن لاعب الشطرنج يحتاج إلى الموهبة وبذل الجهد من أجل تطوير نفسه، فالموهبة لن تنفع بمفردها، كما يجب أن يطور اللاعب نفسه وألا يثبت عند مستوى، بحيث يجعل تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة.
 

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