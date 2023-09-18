بعد ختام رحلته لـ روسيا.. رسالة وجهها زعيم كوريا الشمالية إلى بوتين

وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، رسالة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متمنيًا فيها الرخاء والازدهار لروسيا وشعبها.

وحسب “روسيا اليوم”، أعرب كيم في ختام زيارته لروسيا عن "تقديره العميق للرئيس بوتين والشعب الروسي والسلطات الروسية على الاهتمام الخاص وكرم الضيافة، متمنيًا الرخاء لروسيا وشعبها".

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن زيارة كيم جونج أون إلى روسيا "ستظل محفورة إلى الأبد في صفحات التاريخ باعتبارها حدثا مميزا عزز أواصر علاقات حسن الجوار والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

واختتم كيم أمس الأحد زيارته لروسيا التي استمرت 6 أيام، حيث غادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي.

وأكد كيم وبوتين خلال لقائهما الأربعاء الماضي عزمهما على "تعميق" العلاقات بين موسكو وبيونج يانج، بما يشمل المجال العسكري.