يحتوي على آلاف القطع الأثرية.. حريق يلتهم المتحف الوطني بإندونيسيا| فيديو

تعرض المتحف الوطني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لأضرار بالغة جراء حريق وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن وقوع خسائر جسيمة لا تقدر بثمن.

وحسب موقع "ذا ديبلومات"، اشتعلت النيران في المتحف الوطني الإندونيسي، وهو المكان الرئيسي للتحف التاريخية والأثرية في البلاد، مساء السبت، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وعلى الرغم من السيطرة على الحريق بسرعة، قال كومار الدين، قائد شرطة جاكرتا، للصحفيين إن المبنى تعرض لأضرار جسيمة، مما أثار مخاوف بشأن القطع الأثرية التي يحتوي عليها والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مما أدى إلى تدمير 4 قاعات على الأقل.

فيما ذكر وزير التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا نديم مكارم في مؤتمر صحفي بالمتحف الوطني أن "أولويتنا القصوى الآن هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من القطع الأثرية والأشياء التاريخية من الغرف المتضررة من الحريق".

ويقع المتحف في مبنى كلاسيكي جديد أكملته الحكومة الهولندية في عام 1868 - وتمت إضافة جناح ثانٍ في عام 2007 - ويضم المتحف مجموعة تضم حوالي 190 ألف قطعة أثرية، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

وتشمل هذه التحف الأثرية، والعناصر الإثنوغرافية، ومجموعة واسعة من السيراميك الآسيوي، ومجموعة غنية بشكل خاص من التحف الهندوسية والبوذية. ومن بين ممتلكاتها الأكثر قيمة تمثال بوذا ديبانجكارا، الذي يُعتقد أنه أقدم تمثال بوذي برونزي في البلاد.