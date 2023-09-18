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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رحمي: توجيهات رئاسية مستمرة لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والوصول بمنتجاتهم للعالمية

صدى البلد

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.


يأتي تنظيم معرض " تراثنا" للعام الخامس على التوالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي. وأوضح رحمي أن معرض تراثنا يحظى باهتمام ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يمثل رسالة دعم وتأكيد لدور العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام للعمل على التطوير والازدهار بما يليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.


وأضاف رحمي أن المعرض أصبح نافذة للآلاف من المبدعين والحرفيين من كافة محافظات مصر يلتقون فيها بجمهورهم من محبي وعشاق التراث المصري العريق حيث يعرضون منتجاتهم المتميزة التي تعبر عن الحضارة المصرية بطابع متجدد يتفق مع الأذواق المعاصرة مما يعمل على تعريف الأجيال الجديدة من الشباب بهذه الحرف والفنون، الأمر الذي يحافظ على استمرارها وانتشارها.


وأشار رحمي إلى أن المعرض في دورته الجديدة سيضم أكثر من ألف عارض منهم مئات السيدات وأصحاب المشروعات من الوجه القبلي والمناطق الحدودية الذين يستخدمون الموارد الطبيعية المتاحة بمحافظاتهم في تنفيذ منتجات متنوعة صديقة للبيئة وفى نفس الوقت يساهمون في توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين في هذه المناطق  تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بأن يصبح قطاع الحرف اليدوية مصدرا هاما للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة من ناحية ومنفذا لزيادة تصدير المنتجات المصرية للخارج من جانب آخر.   


وأوضح رحمي أن معرض تراثنا شهد تطورا كبيرا منذ بدايته في 2019 سواء من حيث زيادة عدد العارضين المشاركين أو تنوع المنتجات وتطورها بالإضافة إلى تمثيل الدول العربية الشقيقة واهتمامها المتزايد بالمشاركة سنويا في المعرض مؤكدا أن معرض "تراثنا" يمثل حاليا محفلا تسويقيا وفنيا وثقافيا هاما لعشاق الحرف اليدوية والتراثية في مصر والعالم العربي مضيفا أن المعرض يقدم أيضا مزيجا متنوعا من الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات وزوار المعرض لتعريفهم بخدمات الجهاز المتعددة للمشروعات الجديدة أو القائمة.
 

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