نسايم الشتاء.. مفاجأة سارة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع اقتراب دخول فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف.

استقرار الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام بالأحوال الجوية فى معظم المحافظات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، والأجواء لا يوجد بها ارتفاعات فى درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة تتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، موضحة أنه خلال فترات النهار والظهيرة نشعر أحيانا بوجود نسب الرطوبة، وبالتالي توجد أجواء حارة على المناطق الشمالية، حتي القاهرة الكبري، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية فى تلك الفترة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن كبير فى درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن الاجواء تسجل 23 و24 درجة خلال فترة الليل، وبالتالي الأجواء معتدلة تماما، نتيجة لوجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة.

وقالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن هناك استقرارا تاما في الاحوال الجوية هذه الفترة، موضحة أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤدي لاعتدال الطقس بشكل كبير .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، ، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ، لافتة إلى أن درجة الحرارة اليوم اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة مئوية ، وتسجل ٣٤ درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، أن الاجواء تكون حارة على القاهرة الكبرى وقت الظهيرة ، وايضا الوجه البحري والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وأوضحت ، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث تحسن كبير في درجات الحرارة ، منوهة أن هناك استمرار لتكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ، وهي تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية لكن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس .

حالة الطقس في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف سوف يبدأ فلكيا بمصر، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، حيث يستمر لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وقالت هيئة الأرصاد: إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الامطار.

وحسب التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، فإن التوقعات تشير إلى أن فصل الخريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية، سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد: إنه من سمات فصل الخريف، عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وحسب التنبؤات، فإنه في بعض الأحيان سوف يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الامطار الغزيرة، حيث من المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.