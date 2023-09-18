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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجات المطر أشد من الأعوام السابقة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف

فصل الخريف هذا العام
فصل الخريف هذا العام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف سوف يبدأ فلكيا بمصر، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، حيث يستمر لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

موجات المطر أشد من الأعوام السابقة

وقالت هيئة الأرصاد: إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الامطار.

فصل الخريف - أرشيفية

وبحسب التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، فإن التوقعات تشير إلى أن فصل الخريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية، سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد: إنه من سمات فصل الخريف، عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

هل انتهت الموجات شديدة الحرارة؟

وبحسب التنبؤات، فإنه في بعض الأحيان سوف يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الامطار الغزيرة، حيث من المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

فصل الخريف والموجات الحارة 

وقالت هيئة الأرصاد، إن مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام، قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

وأوضحت  أنه من سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة قد تصل لحد الضباب أحيانا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأوضحت أنه سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كاف، مشيرة إلى أن هذا البيان هو إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة.

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