"قادة أكتوبر".. على شاشة "الوثائقية" في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تُعلن قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها، في أكتوبر/ تشرين الأول، السلسلة الوثائقية "قادة أكتوبر"، التي توثق السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكري، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها، وإسهامات كل قائد منهم في التخطيط الإستراتيجي، ورسم خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب.



كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار. وأخيرًا، تُبرز السلسلة الإنجازات التي قدمها هؤلاء القادة العسكريون لاحقًا للوطن بعد الحرب.