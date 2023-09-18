"حدث في 1973".. على شاشة الوثائقية في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

ويقوم الفيلم بتوثيق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

كذلك يوثق الفيلم يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

وتذاع سلسلة "حدث في 1973" يوميًا على مدار 45 يومًا، بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول، وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.