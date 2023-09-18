عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"حدث في 1973".. على شاشة الوثائقية في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

حدث في 1973
حدث في 1973

 أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، وذلك  بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

 

إجراء عاجل للاحتفال باليوبيل الذهبي لـ حرب أكتوبر في المدارس

بوادر أزمة مع الأهلي.. إعلامي يعلن مواجهات منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر

 

ويقوم الفيلم بتوثيق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

 

كذلك يوثق الفيلم يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة. 

 

وتذاع سلسلة "حدث في 1973" يوميًا على مدار 45 يومًا، بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول، وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الوثائقية أكتوبر حرب اكتوبر نصر اكتوبر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

نقل جلسات مستأنف العياط من الجيزة الابتدائية للمحكمة الجزئية

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

ترشيحاتنا

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على الاقتصاد الدولى

بعد فتح باب البناء في عدة مناطق.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت

هل أخلاق النبي كانت مكتسبة؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

قدمت تنازلات.. ضحية الابتزاز تكشف كواليس تهديدها بفيديوهات وصور خاصة

عقوبات جديدة وإطلاق سراح المعتقلين .. تفاصيل صفقة إيران وأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة| شاهد

عرض الأفلام بالتزامن في القاهرة.. تفاصيل الدورة 6 من مهرجان الجونة

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ