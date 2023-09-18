بوادر أزمة مع الأهلي.. إعلامي يعلن مواجهات منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر

تحدث الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن معسكر منتخب مصر المقبل في شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن المنتخب سيواجه منتخبي زامبيا والجزائر.

وقال إبراهيم خلال برنامجه كورة في الـ 90 الذي يذاع عبر راديو 9090: مصر سوف تواجه زامبيا يوم 12 أكتوبر المقبل، بينما سيواجه منتخبنا نظيره الجزائري أحد أيام 15 أو 16 من نفس الشهر.

وتابع: منتخب الجزائر كان يريد أن تقام المباراة يوم 17 أكتوبر، لكن هناك تواصل من اتحاد الكرة مع الاتحاد الجزائري لإقامة اللقاء أحد يومي 15 أو 16، بسبب عدم الدخول في أزمة مع الأهلي الذي سيلعب في الدوري الأفريقي مع سيمبا يوم 20 أكتوبر.