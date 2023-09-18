القلوب الرحيمة وقت الشدة.. مليار درهم تبرعات خيرية لصالح صندوق زلزال المغرب

في إطار التعبئة الوطنية من أجل التضامن مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر، عقدت جمعية جهات المغرب اجتماعا طارئا، وقررت منح مساهمة مالية من صندوق التضامن بين الجهات بمبلغ مليار درهم (100 مليار سنتيم) لصالح الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة عن زلزال الحوز.

ووفقا لما نشرته الصحف المحلية المغربية، فإن مجالس الجهات قد سارعت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية منذ حدوث الفاجعة، وذلك لتقديم عدة مساعدات عينية وتخصيص مبالغ مالية من ميزانيات الجهات، كما ساهم أعضاء المجالس بشهر من التعويضات لصالح الصندوق الخاص.

ونوهت جمعية جهات المغرب في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن العمل الذي يقوم به السادة رؤساء مجالس الجهات المتضررة (مراكش آسفي، سوس ماسة، درعة تافيلالت و بني ملال خنيفرة) وذلك إثر تجندهم التام في عملية الإنقاذ والتآزر ولما يقومون به من أعمال ميدانية جبارة لفائدة للمتضررين.

كما خلص المصدر نفسه، إلى أن الرؤساء، قد أشادوا بالروح الوطنية العالية والتعبئة الكبيرة للمواطنات والمواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن، للتعبير عبر كافة الوسائل عن تضامنهم مع ضحايا هذه الكارثة.