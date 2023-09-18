عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القلوب الرحيمة وقت الشدة.. مليار درهم تبرعات خيرية لصالح صندوق زلزال المغرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار التعبئة الوطنية من أجل التضامن مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر، عقدت جمعية جهات المغرب اجتماعا طارئا، وقررت منح مساهمة مالية من صندوق التضامن بين الجهات بمبلغ مليار درهم (100 مليار سنتيم) لصالح الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة عن زلزال الحوز.

 

ووفقا لما نشرته الصحف المحلية المغربية، فإن مجالس الجهات قد سارعت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية منذ حدوث الفاجعة، وذلك لتقديم عدة مساعدات عينية وتخصيص مبالغ مالية من ميزانيات الجهات، كما ساهم أعضاء المجالس بشهر من التعويضات لصالح الصندوق الخاص.

ونوهت جمعية جهات المغرب في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن العمل الذي يقوم به السادة رؤساء مجالس الجهات المتضررة (مراكش آسفي، سوس ماسة، درعة تافيلالت و بني ملال خنيفرة) وذلك إثر تجندهم التام في عملية الإنقاذ والتآزر ولما يقومون به من أعمال ميدانية جبارة لفائدة للمتضررين.

كما خلص المصدر نفسه، إلى أن الرؤساء، قد أشادوا بالروح الوطنية العالية والتعبئة الكبيرة للمواطنات والمواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن، للتعبير عبر كافة الوسائل عن تضامنهم مع ضحايا هذه الكارثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

موضوعات متعلقة

كارثة.. 100 ألف طفل مغربي من ضحايا الزلزال معرضون للاستغلال

سفير روسيا بكوريا الشمالية: التعاون بين موسكو وبيونج يانج ليس موجها ضد أي طرف

الحرب على تجار الكوارث.. إجراءات رادعة في ليبيا لمنع استغلال ضحايا الإعصار

اغتيال قيادة شرطية أمريكية بولاية كاليفورنيا.. ماذا حدث؟

بعد سفر رئيسها.. وزير خارجية الكونغو برازافيل يكشف حقيقة الاستيلاء على السلطة

مآسي فلسطين تصل إلى ليبيا.. المئات ضمن ضحايا الإعصار وصعوبات بحصر الأعداد

الجسر الجوي لا يتوقف .. وصول طائرة إغاثة إماراتية جديدة إلى ليبيا

ضحايا الإنسانية.. حادث مأساوي لفريق إنقاذ يوناني في ليبيا | ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

حنيّة وشجاعة وحكمة| هكذا أنقذت طفلة سعودية أخيها من موت محقق.. فيديو

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

بعد افتتاحه.. السفير التركي بالقاهرة يزور مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ