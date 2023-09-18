تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. كليات تقبل طلاب التجاري ٣ سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.



رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

كليات تقبل طلاب الدبلوم التجاري ٣ سنوات ٢٠٢٣



معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى بنها

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى بنى سويف

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى اسوان

تجارة بور سعيد

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة كفر الشيخ

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة المنصورة

تجارة دمياط

تربية طنطا

تجارة السويس

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ

تربية حلوان

تجارة الزقازيق

تجارة طنطا

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة أسوان

تربية مدينة السادات

تجارة الإسكندرية

تجارة دمنهور

تجارة جنوب الوادي

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه السويس

تربية سوهاج

تجارة أسيوط

تجارة مدينة السادات

تجارة القاهرة

تجارة بنها

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة عين شمس

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة سوهاج

تجارة و إدارة أعمال حلوان

تجارة بني سويف

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

الفني التجارى بالروضه

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بدمنهور

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الفني التجارى بالاسكندريه

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى باسوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

الفني التجارى باسيوط

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بالمطريه

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بشبرا

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالزقازيق

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

الفني التجارى بسوهاج

الفراعنة العالي إدارة أعمال

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

الفني التجارى بالعريش

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمنصوره

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا

نظم معلومات ادارية قطاميه

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بقويسنا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم