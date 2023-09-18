عميد الصحافة الكويتية عن مصر: كذاب أشر من يقول أن حال الأمس أفضل

غرد عميد الصحافة الكويتية أحمد الجار الله، اليوم الاثنين 18 سبتمبر بشأن لقاء سابق بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع.

وقال "الجار الله": "قابلت الرئيس السيسي وهو وزير للدفاع وقلت له كلاما ثبت جدواه بعدها لم أقابله، لكنني تابعت إنجازاته وتابعت حروبه ضد خصومه ممن يجيد حلو الكلام".

وأضاف عميد الصحافة الكويتية في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "شعب مصر لن يخسر صبره فهذا هو طريق اليسر بعد العسر كذاب أشر من يقول أن حال الأمس أفضل من حال اليوم".

وأوضح أحمد الجار الله "مصر واحده من بلدان الدنيا، والدنيا كلها متوعكه وعهد سيسي مصر عهد بناء لم تشهد مصر مثله والكباري قبل الخبر في عهود النهضه والصناره قبل السمكه إفهموها يا إخوان الشياطين".