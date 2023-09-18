عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عميد الصحافة الكويتية عن مصر: كذاب أشر من يقول أن حال الأمس أفضل

عميد الصحافة الكويتية
عميد الصحافة الكويتية أحمد الجار الله

غرد عميد الصحافة الكويتية أحمد الجار الله، اليوم الاثنين 18 سبتمبر بشأن لقاء سابق بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع.

 

وقال "الجار الله": "قابلت الرئيس السيسي وهو وزير للدفاع وقلت له كلاما ثبت جدواه بعدها لم أقابله، لكنني تابعت إنجازاته وتابعت حروبه ضد خصومه ممن يجيد حلو الكلام".

 

وأضاف عميد الصحافة الكويتية في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "شعب مصر لن يخسر صبره فهذا هو طريق اليسر بعد العسر كذاب أشر من يقول أن حال الأمس أفضل من حال اليوم".

 

وأوضح أحمد الجار الله "مصر واحده من بلدان الدنيا، والدنيا كلها متوعكه وعهد سيسي مصر عهد بناء لم تشهد مصر مثله والكباري قبل الخبر في عهود النهضه والصناره قبل السمكه إفهموها يا إخوان الشياطين".

عميد الصحافة الكويتية مصر كذاب أشر أحمد الجار الله الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي شعب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

جنوب العاصمة.. زلزال قوي يضرب الجزائر

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

حنيّة وشجاعة وحكمة| هكذا أنقذت طفلة سعودية أخيها من موت محقق.. فيديو

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ