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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طالبة في حادث تصادم أثناء ذهابها الامتحان بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت طالبة بالصف الأولي الثانوي بإصابات متفرقة، حيث صدمتها دراجة نارية مسرعة  "موتوسيكل " ،أثناء توجهها لآداء الإمتحان بمدينة المنزلة ، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية ،إخطارا من  من مأمور مركز شرطة المنزلة ، من مستشفى المنزلة المركزي بوصول 
فتاة  بها إصابات متفرقة ،إدعاء حادث تصادم.

 انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة المنزلة ، وسيارة الإسعاف ، مكان البلاغ  ،وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعي "  هاجر. ا .م " ، و مقيمه بمنطقة الخلايفة بالمنزلة ، حيث صدمها دراجة نارية " موتوسيكل " أثناء توجهها لأداء إمتحان  بالصف الاول ثانوي ، وتبين اصابتها بكسر في الفك و الأسنان ،  وتم نقلها للمستشفى .

وتم ضبط قائد الدراجة النارية "الموتوسيكل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .

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