إصابة طالبة في حادث تصادم أثناء ذهابها الامتحان بالدقهلية

أصيبت طالبة بالصف الأولي الثانوي بإصابات متفرقة، حيث صدمتها دراجة نارية مسرعة "موتوسيكل " ،أثناء توجهها لآداء الإمتحان بمدينة المنزلة ، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية ،إخطارا من من مأمور مركز شرطة المنزلة ، من مستشفى المنزلة المركزي بوصول

فتاة بها إصابات متفرقة ،إدعاء حادث تصادم.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة ، وسيارة الإسعاف ، مكان البلاغ ،وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعي " هاجر. ا .م " ، و مقيمه بمنطقة الخلايفة بالمنزلة ، حيث صدمها دراجة نارية " موتوسيكل " أثناء توجهها لأداء إمتحان بالصف الاول ثانوي ، وتبين اصابتها بكسر في الفك و الأسنان ، وتم نقلها للمستشفى .

وتم ضبط قائد الدراجة النارية "الموتوسيكل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .