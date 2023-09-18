عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابي: مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم

السفير محمد العرابي،
السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن العالم بصدد تشكيل تكتلات إقتصادية، وتكامل إقتصادي بين دول العالم، خاصة في ما ظهر في تجمع البريكس وقمة العشرين.

 

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم، إضافة إلى تحقيق مصالح مشتركة سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي.

 

وتابع  رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر والإمارات من مجموعة العشرين، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات ستتطرق إلى مناقشات هامة لمناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، وسيتناول المصالح المشتركة بين الدولتين.

 

السفير محمد العرابي دول العالم تجمع البريكس قمة العشرين المنطقة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

بعد تفعيل مبادرة السيارات .. نداء عاجل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج

ثنائي المصري يخضع للتحقيق بسبب الزمالك.. تفاصيل

بعد صفقة التبادل .. بايدن يتوعد إيران بعقوبات قاسية

بولندا تكشف شرط انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

إسرائيل تدعو مواطنيها لحمل السلاح في الأعياد بسبب ازدياد مخاطر وقوع هجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ