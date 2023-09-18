العرابي: مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن العالم بصدد تشكيل تكتلات إقتصادية، وتكامل إقتصادي بين دول العالم، خاصة في ما ظهر في تجمع البريكس وقمة العشرين.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم، إضافة إلى تحقيق مصالح مشتركة سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي.

وتابع رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر والإمارات من مجموعة العشرين، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات ستتطرق إلى مناقشات هامة لمناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، وسيتناول المصالح المشتركة بين الدولتين.