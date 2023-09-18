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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات هامة من البرلمان الليبي بشأن الكارثة الناجمة عن العاصفة دانيال

ليبيا
ليبيا

دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، الحكومة على سرعة تدبير مساكن للأسر المشردة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة دانيال.

كما طلب المجلس، من الحكومة الليبية إعلان إحصائيات الوفيات والمفقودين بشكل يومي.

وأعلن مجلس النواب الليبي الشروع في مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لإعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أزمة صحية عامة تتصاعد بشكل سريع في المناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة الأشد تضرراً.

وقالت اللجنة في بيان إن “الفيضانات الأخيرة قد لوثت بشكل بالغ مصادر المياه وخلطتها بالصرف الصحي، مما يجعلها غير آمنة للاستهلاك وتُعرض المجتمعات لمخاطر صحية جسيمة”.

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ويمكن أن تؤدي المياه الملوثة إلى انتشار أمراض تنتقل بالماء، مما يعرض السكان الضعفاء، لا سيما النساء والأطفال لخطر متزايد.

العاصفة دانيال مجلس النواب الليبي ليبيا

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