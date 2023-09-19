نقابة العاملين بالقطاع الخاص: على المجلس القومي للأجور مراعاة الأسعار

علق شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية لدعم المواطن.

وقال شعبان خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نرحب بقرارات الرئيس السيسي خاصة رفع حد الإعفاء الضريبي".

وأضاف شعبان خليفة:" على المجلس القومي للأجور أن ينفذ توجيهات الرئيس السيسي التي يتم تنفيذها في الجهاز الإداري للدولة ".

وتابع شعبان خليفة :" بنقول للقومي للأجور بأنه هناك 25 مليون عامل يعملون بالقطاع الخاص ويحتاجون إلى زيادة الأجور ".

واكمل شعبان خليفة :" على المجلس القومي للأجور أن ينظر إلى زيادة الأسعار"، مضيفا:" الناس مش لاقية تصرف".