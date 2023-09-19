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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة العاملين بالقطاع الخاص: على المجلس القومي للأجور مراعاة الأسعار

أموال
أموال

علق شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية لدعم المواطن.

 

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وقال شعبان خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نرحب بقرارات الرئيس السيسي خاصة رفع حد الإعفاء الضريبي".

 

وأضاف شعبان خليفة:" على المجلس القومي للأجور أن ينفذ توجيهات الرئيس السيسي التي يتم تنفيذها في الجهاز الإداري للدولة ".

 

 وتابع شعبان خليفة :" بنقول للقومي للأجور بأنه هناك 25 مليون عامل يعملون بالقطاع الخاص ويحتاجون إلى زيادة الأجور ".

 

 واكمل شعبان خليفة :" على المجلس القومي للأجور أن ينظر إلى زيادة الأسعار"، مضيفا:" الناس مش لاقية تصرف".

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