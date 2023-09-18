الإمارات تصادر أكثر من 1.3 مليار درهم خلال 4 أشهر

تحفظت السلطات في الإمارات، على مبالغ مالية ضخمة تشكل ثروات خلال هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وصادرت الإمارات أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.

صرح بذلك، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.